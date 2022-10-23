متابعة شعبية في المحافظات لجلسات المؤتمر الاقتصادي داخل المصانع ومراكز الشباب

احتشد عدد من العمال، سيدات ورجالاً، فى عدة محافظات، رصدت «الوطن» 5 منها هى الغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبنى سويف وأسيوط، بالتزامن مع انطلاق المؤتمر الاقتصادى، حيث استقبل أهالى المحافظات الـ5 بدء الفعاليات بالتصفيق والزغاريد، والمتابعة الجيدة لكلمات المتحدثين، لاسيما كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أول أيام المؤتمر وحديثه عن التحديات التى تعرّضت لها مصر على مدار العقود الماضية وزادت حدتها فى السنوات الأخيرة.

عمال البحيرة يشاهدون الجلسات من داخل مصنع فى كفر الدوار بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية

«كلنا معاك يا ريس ومكملين المشوار»، بهذه الكلمات بدأ عمال محافظة البحيرة متابعتهم المؤتمر الاقتصادى، حيث تابعه العمال من داخل مصنع الكاتب بمنطقة الحرير الصناعى بكفر الدوار. وأعرب العمال عن فرحتهم لاستماع الرئيس إلى مشكلاتهم من خلال المؤتمر الاقتصادى الذى يعلقون عليه طموحات كبيرة لتحقيق مزيد من التقدم للصناعة المصرية وتوفير متطلبات العامل البسيط للمساهمة فى زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد. واختتم أحد العمال المتابعين للحوار حديثه قائلاً: «كلنا معاك يا ريس، ربنا يقويك ويقدرك علينا، إحنا فى ضهرك». وقال محمد الكاتب، العضو المنتدب لشركة «الكاتب» للغزل والنسيج، إنه أراد مشاركة العمال فى مشاهدة المؤتمر الاقتصادى للوقوف على الوضع الراهن وإدراك أن هناك أزمة عالمية تنعكس على الاقتصاد.

وأضاف أن الصناعة المصرية هى العامل الأساسى فى النمو الاقتصادى، والهدف من المؤتمر هو مناقشة دعم كل الصناعات، كونها العامل الأساسى فى عملية النمو ودفع عجلة الإنتاج.

وذكر أن الشعب يعلق آمالاً كبيرة على القيادة السياسية فى النهوض بالوضع الاقتصادى المصرى وهزيمة تحديات ومعوقات الاقتصاد العالمية، كما تعودنا على ذلك فى كل الأزمات السابقة، والتى ضربنا بها مثالاً يحتذى به فى العالم كله، والتى من أبرزها التغلب على جائحة كورونا.

وذكرت المهندسة ياسمين الكتاب، عضو مجلس إدارة مصنع «الكاتب»، أن المؤتمر الاقتصادى فرصة للصنّاع لعرض مشكلاتهم والاستماع إلى الحلول المناسبة والعمل على تنفيذها، وأوضحت أن هناك اهتماماً واضحاً من الرئيس بالصناعات، خاصة الغزل والنسيج، التى شهدت تطوراً كبيراً وإعادة تأهيل خلال الفترة الماضية.

عاملات يتابعن المؤتمر على كورنيش بني سويف أثناء تسليم 300 مشروع جديد

وعبّرت سيدات محافظة بنى سويف عن سعادتهن بالمؤتمر الاقتصادى، بالتصفيق والزغاريد، وذلك خلال متابعتهن للمؤتمر عبر إحدى الشاشات بكورنيش النيل فى محافظة بنى سويف، وذلك على هامش تسليم 300 مشروع جديد، بهدف تحسين الظروف المعيشية للفئات الأولى بالرعاية من خلال إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل يضمن لهذه الفئة حياة كريمة.

عاملات يتابعن المؤتمر على كورنيش بنى سويف أثناء تسليم 300 مشروع جديد

أكد إمام أحمد، مدير جمعية الأورمان ببنى سويف، أننا نعمل بروح الفريق الواحد فى منظومة عمل متكاملة تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذى مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى بنى سويف، لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا فى القرى، ضمن خطة تنموية تحتشد فى تنفيذها جميع الجهود، سواء التنفيذية أو المجتمعية، لافتاً إلى تسليم عقود مشروعات صغيرة لأكثر من 1600 مواطن على مدار 9 أشهر من العام الحالى لسيدات من الفئات الأولى بالرعاية من خلال إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل يضمن لهذه الفئة حياة كريمة، بينها 300 مشروع خلال الشهر الحالى. فيما شهد مركز شباب مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية احتشاد عدد من الأهالى بحضور ممثلى الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والأحزاب وشباب وطالبات جامعة طنطا وعمد ومشايخ البلاد وأعضاء الجمعيات الزراعية.