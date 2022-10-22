مشروع «مدن خالية من الرصاص» يستهدف القضاء على انبعاثات المصانع

لم يكن مشروع «مدن خالية من الرصاص» مجرد مشروع تخرج من طلبة جامعة، هدفهم إنهاء مشوارهم الدراسي، بل وصلت طموحاتهم إلى المشاركة في قمة المناخ العالمي 2022.

الفئة المستهدفة من المشروع

قالت بسنت محمود أحد مؤسسي مشروع «مدن خالية من الرصاص»، إن المشروع نشأت فكرته منذ عام، بعد أن نشرت منظمة الصحة العالمية، أن مصر لم تمتلك السيطرة على انبعاثات الرصاص الذي يسبب تسمم، ومن هنا بدأ العمل الفعلي على المشروع، إذ تواصل مؤسسيه مع عدد من المصانع التي أدركوا أنها تمتلك شفتات هواء، وفتحات تهوية وخراطيم هواء نقي لتجديد هواء المكان.

أهداف مشروع «مدن خالية من الرصاص»

أضافت «محمود» أن الهدف من مشروع «مدن خالية من الرصاص»، هو إعادة تدوير المخلفات الزراعية، بدلًا من حرقها، ما يساعد على تقليل الانبعاثات، مؤكدة أنه يجر استخلاص مادة من تلك المخالفات، مثل: قشر القصب الذي يستخدم في مرشح لامتصاص انبعاثات الرصاص الناتجة عن المصانع والعناصر الثقيلة.

وأوضحت أن السبب وراء استخدام المرشح للتخلص من مشكلة انبعاثات الرصاص، إذا ارتفعت درجات الحرارة، ستؤثر على التربة والنباتات، بالإضافة إلى حدوث رياح شديدة محملة بالأتربة.

لم يكن التأثير على الصحة والبيئة فقط

وأكدت «محمود»، أن هناك العديد من الخسائر الناجمة عن انبعاثات الرصاص، التي تؤثر على البيئة وصحة الإنسان وربما تؤثر على الاقتصاد فيما بعد.

وتابعت أحد مؤسسي مشروع «مدن خالية من الرصاص»، أن المشروع حاليًا في حاضنة أعمال يعملون على تعليمهم كيفية الوصول إلى العملاء، ومن المفترض نهايتها أول نوفمبر المقبل.

المسابقات التي شارك بها المشروع

شارك المشروع في عدة مسابقات، للحصول على التمويل وتوصيل الفكرة للجمهور، وحصل على المركز الثالث في مسابقة كلية العلوم عين شمس، وشارك أيضا في مسابقة الجامعة.