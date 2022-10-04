«مستثمري العاشر» تناقش معوقات المصانع مع قيادات مرفق الكهرباء بالمدينة

عقدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان اجتماعا موسعاً صباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة القناة لتوزيع الكهرباء المهندس سامى عرفة أبو وردة لعرض ومناقشة المشكلات التي تواجه المستثمرين مع منظومة الكهرباء باعتبارها أهم مصادر الطاقة للمصانع.

وضم الاجتماع حضور كافة قيادات مرفق كهرباء العاشر من رمضان أبرزهم المهندس عصام عبد الله رئيس قطاعات الشرقية والمدن الجديدة بشركة القناة لتوزيع الكهباء والمهندس عزت إبراهيم رئيس قطاعات الشئون المالية، وعشرات المستثمرين وأصحاب المصانع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان.

ترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان وأدار الجلسة الأستاذ أيمن رضا أمين عام الجمعية يحضوؤ كلا من المهندس حمدى عتمان والدكتور محمد عبد العال والمهندس وهبة الجمل أعضاء مجلس الإدارة والدكتور هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية.

رحّب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر وكافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بإستقبال المهندس سامى عرفة أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء وقيادات الشركة المسئولين عن مرفق الكهرباء بالعاشر متطلّعاً لمزيد من التعاون من أجل خدمة الصناعة ودفع عجلة الإنتاج.

وأوضح بأن مصر تشهد طفرة كبيرة في تطوير مرفق الكهرباء على مستوى الجمهورية مقدما الشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

«أبو وردة»: سعدنا باستضافة أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان

من جانبه أعرب المهندس سامى عرفة أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن سعادته بإستضافة أعضاء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان له من أجل خدمة رجال الصناعة وتقديم أعلى معايير الجودة والكفائة للعملاء.

قائلا: "لن نتنازل عن تقديم كل الدعم لخدمة الصناعة الوطنية وتشغيل المصانع بأقصى طاقاتهم الإنتاجية".

اضطرابات التيار الكهربائى أبرز شكاوى المصانع

على صعيد متصل طغى الجانب الفني واضطرابات التيار الكهربائى المستمر على شكاوى المستثمرين وأصحاب مصانع العاشر، حيث تمثلت أبرز التحديات في حدوث هزات كهربائية تؤثر على الماكينات والمعدات الكهربائية وخسارة الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع الجهد عن 400 فولت ايام العطلات الرسميه والإنقطاع المفاجئ للتيار وعدم ثبات الجهد صعوداً وهبوطاً.

وطالب المستثمرين خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في الاجراءات المطلوبة لتوصيل محطة الكهرباء الجديدة B6 كما طالب المستثمرين بضرورة تشجيع المصانع التى تٌحقق أعلى معدلات تحسين معامل القدرة من 0.9 إلى 0.95 او 0.97 بمميزات إضافية للمصانع في ظل توجّه الدولة لحوكمة ورقمنة المنظمات والتطورات في شركة الكهرباء.

وتضرّر أصحاب المصانع من قيام شركة الكهرباء بالعاشر بعمل اخطارات فصل لبعض المصانع لسداد مديونيات مستحقة عليهم وبالمراجعة تبيّن بان المشترك يستحق له مبالغ لدى الكهرباء تفوق المديونية المزعومة.

علاوة على وجود بنود بفواتير الاستهلاك "مبالغ تحت بند تسويات" وبالسؤال عنها يتم الرد بأنها تسوية عُطل عداد دون اخطار الشركة بذلك.كما طالب المستثمرين بضروة وجود مرونة في التعامل مع شركة الكهرباء خاصة وأن هناك شكاوى عديدة تتعلق بقراءات خاطئة للعدادت لصالح المصانع ورغم ذلك تتمسّك الأخيرة بالسداد أولاً ثم التظلّم خاصة وأنها تكون مبالغ كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها القطاع الصناعى.كما اقترح المستثمرين على شركة كهرباء العاشر ضرورة تركيب مُثبّت للجهد داخل الشبكة بسبب التضرر المتكرر في انخفاض الجهد الكهربائي الى 360 فولت مما يؤدي الى تلف المكونات الكهربائية للماكينات وتعطيل عجلة الانتاج وزيادة نسبة الهالك من العملية الإنتاجية.

رئيس شركة الكهرباء يرد

وافق المهندس سامى عرفة أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء على طلب الأستاذ أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بضرورة إخطار جمعية المستثمرين قبل فصل أو انقطاع التيار الكهربائى لأى سبب عن المصانع مع دخول الجمعية كطرف بين شركة الكهرباء وأصحاب المصانع لحل أي أزمة وتجنبا لتوقف الإنتاج.

كما وعد أصحاب المصانع والشركات بالعاشر من رمضان بتكرار الاجتماع معهم بشكل دورى من أجل خدمة المستثمرين وتقديم كافة الدعم لتشجيع الإستثمار وزيادة عجلة الإنتاج بالمصانع وفق توجيهات القيادة السياسية، احتراما للإستثمار وتوفير كل الدعم للمستثمرين.

وأوضح عرفة بأن كافة هذه الشكاوى والمقترحات التي تم طرحها هي صحيحة بنسبة 99% وجميعها ملفات قيد الإنجاز خلال الأيام المقبلة لظبط التيار

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن تدشين مركز لخدمة المستثمرين من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه الصناعة الوطنية والإرتقاء بالخدمات المٌقدمة لها