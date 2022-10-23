السيسي: مستمرون في طريق إنجاح المسار الإصلاحي.. «يرتكز على العمل والعلم»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أثبتت التجربة خلال السنوات السبع الماضية المفاجئة بأننا لم نقدر حقيقة المصريين الفعلية، فالشعب قبل التحدي والتضحية، والقيادة السياسية مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح، ونؤكد أن الدولة مستمرة في الطريق الذي بدأته من أجل إنجاح المسار الإصلاحي، وهو الطريق الذي يرتكز على العمل والعلم، ويتسع للجميع».

وذلك حسب ما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بـ «فيس بوك».