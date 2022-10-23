مواطنون وطلاب في الإسماعيلية يشيدون بالمؤتمر الاقتصادي: ندعم الرئيس السيسي

تابع المئات من مواطني محافظة الإسماعيلية، وطلاب جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، فعاليات جلسات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة في مصر ووضع الحلول لها.

وحضر الفعالية عدد من أعضاء ومتطوعي مبادرة حياة كريمة من قطاعات التل الكبير والقصاصين وأبو صوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب، إذ تابعوا المؤتمر على شاشات عرض كبيرة.

متابعة كلمة الرئيس السيسي

واستمع الحضور لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الاقتصادي، تمهيدا لمناقشة حوارية بين طلاب الجامعة وأعضاء المبادرة حول الأفكار الاقتصادية التي يمكن تنفيذها في الفترة الحالية لدعم الاقتصاد المصري، وأشادوا بالمؤتمر مؤكدين شكرهم ودعمهم الكامل للرئيس السيسي.

وحضر الفعالية أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية والدكتور أحمد علي منسق مبادرة حياة كريمة والدكتور طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة.

وتأتي الفعاليات ضمن مبادرات مؤسسة حياة كريمة لفتح مناقشات مع الشباب والتعرف على أفكارهم والعمل على تطويرها وتنفيذها.

وكانت قد انطلقت فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022» والذي يستمر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة مستقبل مصر الاقتصادي بمشاركة فئات مختلفة تمثل كافة أطياف المجتمع المصري.

ويتضمن فعاليات المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، يشمل المحور الأول السياسات الاقتصادية، ويركز المحور الثاني على القطاع الخاص، ويهدف المحور الثالث لرسم خريطة مستقبلية للاقتصاد المصري.