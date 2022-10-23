إصابة شاب ببتر في قدمه إثر سقوطه من قطار «كفر الزيات - منوف»

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر، بكدمات وسحجات وجروح متفرقة، وبتر في القدم إثر سقوطه من قطار «كفر الزيات - منوف»، في المنطقة الواصلة بين قريتي مشلة وكفر مشلة بعد أن اختل توازنه، حال استقلاله القطار.

إخطار بسقوط شاب

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة السكة الحديد بسقوط شاب أسفل عجلات القطار، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

اختل توازنه

أنتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، سقوط شاب يدعى «مصطفى.م» من قطار «كفر الزيات - منوف» في نطاق قرية «مشلة - كفر مشلة» بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، بعد أن اختل توازنه، مما أدى إلى إصابته ببتر في القدم، وإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وسؤال شهود العيان، لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.