مدير الغرفة الألمانية: المؤتمر الاقتصادي أكد للعالم أن مصر قادرة على مواجهة التحديات

قال يان يونيتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن المؤتمر الاقتصادي الذي أطلقته مصر مهم للغاية، وأرسل إشارات تخص مواجهة التحديات ليس فقط التي تواجهها مصر بل لدول العالم أجمع.

مصر لها تاريخ اقتصادي إيجابي

وأضاف خلال لقاء له في برنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المؤتمر الاقتصادي أرسل رسالة للعالم بأن مصر لها تاريخ إيجابي وقادرة على مواجهة التحديات، والتكيف معها بطريقة رائعة.

مصر ترغب في التقدم أكثر من ذلك

وأضاف: «على الرغم أن الاقتصاد المصري والعالمي عانى من جائحة كورونا إلا أنه لم يتأثر وحقق نجاحا وتقدما كبيرا، إذ حقق معدل نمو يفوق المعدلات بثلاثة أضعاف، ومصر ترغب في التقدم أكثر من ذلك».