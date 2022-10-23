عضو مجلس الأمناء: المؤتمر الاقتصادي مكمل للحوار الوطني

قالت النائبة أميرة صابر، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس أمناء الحوار الوطنى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الملف الاقتصادى هو الأكثر أهمية فى ظل الظروف الحالية، ومن هنا جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد المؤتمر الاقتصادى، الذى من المتوقع أن يترتب عليه تحديد ملامح المرحلة المقبلة، وإبراز وتوضيح التحديات الاقتصادية، والوصول لحلول تمكن الدولة من تحقيق نتائج أفضل.. وإلى نص الحوار.

كيف ترين دعوة الرئيس السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى خلال هذا التوقيت؟

- إن الملف الاقتصادى هو أهم الملفات على الساحة فى الوقت الحالى، فى ظل الظروف العالمية التى تحيط بنا، والمؤتمر الاقتصادى من شأنه أن يساعد فى أن تتمكن الدولة المصرية من مقاومة تداعيات هذه الأزمة، حيث إن المؤتمر يساعد فى تحديد ملامح المرحلة المقبلة، وتحديد التحديات بشكل دقيق، إلى جانب العمل على الوصول لحلول لتجاوز تلك التحديات فى إطار هذه الأزمة التى نعيش خلالها الآن، والتى تعد المؤثر الرئيسى على الوضع الاقتصادى فى مصر.

النائبة أميرة صابر: لابد من دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

فى رأيك ما أبرز العقبات التى تواجه الصناعة؟

- هناك الكثير من العقبات فى مواجهة الصناعة المصرية والمنتج المحلى، وأبرزها عدم وجود خارطة اقتصادية واضحة، فضلاً عن الشحنات التى تقف فى الموانئ لفترات طويلة، والتى بدورها تؤثر على الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى تدنى مستوى التعليم الفنى، وبالتالى فالتوقيت الحالى لعقد المؤتمر هو الأنسب.

فى رأيك ما أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم الاقتصاد المصرى؟

- إن المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لها دور اجتماعى كبير، فهى تساعد فى تحسين حياة الفرد بالقرى وغيرها، وتحقيق التمكين والاستقرار الاقتصادى للفئات الأكثر احتياجاً.

وما العوامل التى من شأنها تعزيز الاستفادة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من وجهة نظرك؟

- أرى أن الاهتمام بهذه الفئة من الصناعات سيعود بالنفع على المجال الصناعى والاقتصادى والداخل ككل، ومن وجهة نظرى لا بد من العمل على دعم أصحاب هذه المشروعات، وهذا سيتم من خلال البرامج التدريبية، ووضع خارطة استثمارية لمصر، تحدد الصناعات الأنسب بيئياً واجتماعياً لكل محافظة من المحافظات، وقد تقدمت بمقترح برغبة فى هذا الشأن لوزيرة الصناعة السابقة.

هل يتعارض المؤتمر مع الحوار الوطنى؟

-لا.. بل إن الحوار الوطنى يستفيد من المؤتمر الاقتصادى، وفى رأيى أن أول خطوة هى الإجابة عن الأسئلة الموجهة من قبَل الحوار الوطنى، لأنها ستوضح خطة الدولة للأيام المقبلة، وتزامن الحدثين معاً أمر إيجابى، لأن المؤتمر الاقتصادى هو عامل مكمل للحوار الوطنى، الذى يعمل على تحقيق مساحة من المشاركة بين الأصوات السياسية المختلفة.

توصيات ومقترحات

نشكر الرئيس على هذا الأمر، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإجابة عن تساؤلات ومقترحات الحوار الوطنى يدل على تفاعل الرئيس مع الحوار، ويؤكد أن الحوار الوطنى جاد جداً، لدرجة أن رئيس الجمهورية شخصياً يتابع كل ما هو جديد ويتجاوب معه، وهى خطوة مبشرة فعلاً، فالحوار الوطنى هو مساحة واسعة للمشاركة من جميع القوى السياسية المختلفة، كما أن هذا التوجيه يعد خطوة مشجعة للمراحل المقبلة من الحوار الوطنى.