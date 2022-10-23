المنسق المقيم للأمم المتحدة: أكثر من مليون شاب ينضمون لسوق العمل سنويا

قالت ألينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن الأمم المتحدة دائما ما ترى في الشباب بأنهم الرصيد، وسنويا ينضم أكثر من مليون شخص إلى سوق العمل، لذا من المهم أن يلبي الاقتصاد احتياجاتهم.

الاستثمار في التعليم الفني هو الحل

وأضافت «بانوفا»، خلال لقاء لـ برنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، ما جرى التطرق إليه اليوم في المؤتمر الاقتصادي فيما يخص الاستثمار في التعليم الفني هو الحل».

عمل تشريع لفرص العمل اللائقة

وتابعت: «عائلة الأمم المتحدة في مصر لديها بصمات واضحة في 26 مكتب للأمم المتحدة في مصر، وبعض منها يركزون على تطوير الاقتصاد الخاص بالبلاد».

وأوضحت أن المنظمة لديها شراكة مع مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإيجاد فرص عمل، وبـ استطاعتنا عمل تشريع لفرص العمل اللائقة.