«خطة النواب»: أصدرنا العديد من القوانين المهمة منذ عام 2016

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب في عام 2016 تم فيه إصدار العديد من القوانين التي كانت مهمة للغاية، وكان على رأسها قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس، «إحنا في لجنة الخطة والموازنة كان عندنا قانون الجمارك، وده جزء من المنظومة التشريعية اللي اتعملت خلال الـ5 سنوات الماضيين».

عمر: مثل تلك القوانين كنا في حاجة ماسة لها

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن مثل تلك القوانين كنا في حاجة ماسة لها مع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي سهَّل سداد الضرائب على أصحاب تلك المشروعات عبر وضع مبالغ مقطوعة.

واستطرد: «كل الكلام ده كان بنية تشريعية أساسية كانت لازم تتعمل حتى ننطلق تواكبا مع الإصلاح الاقتصادي اللي بدأناه في 2016، والقوانين التي تم إنجازها بمجلس النواب جميعها مطلوبة، وقانون الإفلاس من أهم القوانين اللي اتعملت لأن المستثمر اللي هييجي عايز يعرف لو تعثر هيطلع إزاي، والقانون قدامهم كان واضح وصريح».

وأوضح أن القانون الجديد الخاص بالجمارك سهَّل دخول المواد المستوردة إلى مصر، كما وسهَّل التصدير من مصر، «حظنا السيئ جه في قصة أزمة روسيا وأوكرانيا، وحصلت مشاكل في العملة الصعبة عندنا، والجمارك مكنتش مانعة تطلع الحاجات اللي برة مصر، لكن البنك المركزي هو اللي كان لازم يوفر العملة للحاجات المستوردة علشان تدخل مصر».