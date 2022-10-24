بحضور 4 وزراء ومحمود محيي الدين.. ندوة بـ«القومي للبحوث» عن المناخ

يعقد المركز القومي للبحوث ندوة بعنوان «الابتكار من أجل المناخ»، يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والدعوة إلى أهمية الابتكار في العمل المناخي وإشراك أصحاب المصلحة وتسهيل الترابط بين البحث العلمي والمشاريع التجارية.

تمويل خطة التنمية المستدامة

وأكد المركز، أنّ الندوة بحضور الدكتور محود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2023 والدكتور أشرف شعلان، مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة والدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتدور الجلسة الأولى حول التعاون وما هو المتوقع في مؤتمر المناخ من الأكاديميين والخبراء العلميين، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتورة بولينا ألدونس، خبيرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وستيف دافيسون، نائب مدير الشبكة المناخية للجامعات البيرطانية الرائدة والدكتور أمير مايكل، رئيس قسم المحاسبة بجامعة دورهام والدكتورة أمنية العمراني مبعوث رئاسة مؤتمر تغير المناخ للشباب.

النماذج المبتكرة لتمويل تغير المناخ

وتدور الجلسة الثانية عن النماذج المبتكرة لتمويل البحث والابتكار لتغير المناخ والجلسة الثالثة عن العلاقة بين الأخضر والرقمي والرابعة عن المناخ والصحة.

ويتضمن المؤتمر أيضاً كلمة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.