خبير بالأمم المتحدة: بعض الكائنات بدأت تنقرض بسبب تغير المناخ

قال الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع التغيرات المناخية، الخبير بلجان اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، إن هناك بعض العناصر تعتبر من ملوثات الهواء، مثل أكاسيد الكبريت والرصاص وبنزين ٨٠، والقانون في مصر يجرم الملوثات ولا يجرم الانبعاثات.

اختلال النظام الحيوى للالتغييركرة الأرضية بوجه عام

وأشار إلى أن ظاهرة تغير المناخ عالمية ذات تأثيرات محلية، وتكمن خطورتها في اختلال النظام الحيوي للكرة الأرضية بوجه عام، كما يؤدي ذلك إلى زيادة متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي، والتأثير السلبي على إنتاجية الأراضي الزراعية وزيادة احتياجاتها المائية، والتأثير السلبي على الثروة السمكية، إلى جانب اختلال أنماط الأمطار، وهناك أنواع من الكائنات بدأت تنقرض وفقًا لأبحاث أجريت في ألمانيا مثل بعض أنواع النحل.

التغيرات المناخية تؤثر على السياحة والآثار

جاء ذلك خلال ورشة عمل فعاليات استعداد وزارة التضامن لدمج قضايا التنمية المستدامة والبيئة في كافة أنشطة الوزارة في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ.

ولفت «طنطاوي» إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على السياحة والآثار ، كما تزيد من نوبات الفيضان والجفاف، وارتفاع مستوى أسطح البحار والمحيطات.