القبض على صاحب مخزن أسمدة زراعية مدعمة دون ترخيص في الجيزة

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على صاحب مخزن أسمدة زراعية مدعمة دون ترخيص، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية المدعمة بدون فواتير

بداية التفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من إدارة التموين، أنه تمكن ضباط مباحث الإدارة من ضبط شخص، 48 سنة، صاحب مخزن أسمدة زراعية مدعمة دون ترخيص، يقوم بتجميع والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية المدعمة بدون فواتير، ومجهول المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة والمخزن غير مستوفى كافة الاشتراطات الصحية.

القبض على المتهم

وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقيادة العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين أمكن ضبطه وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 26 طن مخصبات وتقاوي وقمح وأسمدة مدعمة مجهول المصدر بدون فواتير.