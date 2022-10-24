ضبط 12 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع في البدرشين

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، صاحب مصنع دون ترخيص بدائرة قسم شرطة البدرشين، بتجميع والاستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق البلدي المنخل الناعم بدون فواتير ومجهول المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من إدارة التموين، بمداومة صاحب مصنع يبلغ من العمر 49 سنة ومقيم البدرشين يقوم بتجميع والاستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق البلدي المنخل الناعم بدون فواتير ومجهول المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة والمخزن غير مستوفي كافة الاشتراطات الصحية.

12 طنا و500 كجم جميعها مجهولة المصدر

وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقيادة العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين، أمكن ضبط وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 50 صفيحة معبأة عسل جلوكوز زنة الواحدة 20كجم - 3500 كيس معبأ سكر زنة الواحده 1كجم - 160 جوال معبأ دقيق بلدي منخول زنة الواحدة 50 كجم بلغ إجمالي المضبوطات عدد 12 طنا و500 كجم جميعها مجهولة المصدر وبدون فواتير.