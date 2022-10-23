مصرع مهندس سقط من أعلى سطح مصنع في أكتوبر

سقط مهندس من أعلى سطح بارتفاع 12 مترا داخل مصنع للطباعة في أكتوبر، ما أدى إلى وفاته في الحال، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه تلاقيه بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط شخص وفاته داخل مصنع للطباعة دائرة القسم، على الفور انتقل المقدم اسلام المهداوي رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وفاة مهندس من ارتفاع 12 مترًا

وبانتقال رجال الشرطة والفحص، تبين وجود جثمان مهندس حر 29 سنة، يعمل بشركة مقاولات ومقيم دائرة القسم، بمناظرته تبين إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نتيجة سقوطه من أعلى سطح الجمالون بارتفاع 12 مترًا، تم التقابل مع مدير المصنع 57 سنة، عامل 30 سنة بذات الشركة عمل المتوفى، ومقيم أسيوط، قرر الأول بأن المصنع متعاقد مع شركة المقاولات لإجراء أعمال الصيانة بسقف الجمالون خشيه تسرب مياه الأمطار.

وأثناء تواجد الثاني والمتوفى أعلى سقف الجمالون داخل المصنع لإجراء المعاينة الهندسية بالسقف، انهار جزء منه مما أدى إلى سقوطه ووفاته متأثرا بإصابته، أيد الثاني ذات الأقوال ولم يتهما أحدًا أو يشتبها في الوفاة جنائيا، تم نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر المركزي.