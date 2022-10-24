بدء العمل بالعيادات المسائية لتأمين بني سويف اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلن فرع التأمين الصحي في محافظة بني سويف، عن بدء العمل بمنظمة العيادات الخارجية المسائية في 4 عيادات لتقديم خدمة الكشف الطبي لغير المنتفعين بالتأمين الصحي، وذلك بأسعار رمزية، حرصًا من الهيئة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين الراغبين في تلقى الخدمة الصحية.

اماكن ومواعيد العيادات المسائية بفرع التأمين الصحي ببني سويف

وكشف الدكتور محمد يحيى مدير فرع التأمين الصحي في بني سويف، أن اليوم الإثنين سيتم بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية في ٤ عيادات خارجية وهي: عيادة بنى سويف الشاملة الكائنة بشارع صلاح سالم بجوار البنك الأهلي، وعيادة الصحة المدرسية بنى سويف الكائنة بمقبل امام الساحة الشعبية، وعيادة الواسطى الكائنة بشارع باتا بالواسطى، للعمل من الساعة 3 حتى الساعة 7مساء، وكذلك عيادة السلام بمبنى الهلال بجوار مرفق الإسعاف، للعمل من الساعة 4 حتى الساعة 8 مساء كمرحلة أولي.

تجهيز عيادات التأمين الصحي بالمراكز لتشغيلها فترة مسائية

وأشار مدير فرع التأمين ببني سويف، إلى أنه جاري تجهيز باقي العيادات للبدء خلال الفترة المقبلة بمركز المحافظة وباقي التخصصات، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتوسع في الخدمات الطبية وتيسير الحصول عليها لجمهور المنتفعين استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي أن تشغيل العيادات المسائية سيعمل على الحد من الزحام في الفترات الصباحية بالعيادات الخارجية الامر الذي سيلقى رضاء لدى متلقى الخدمة الطبية، وفق توجيهات الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس الادارة الذي أكد بسرعة التنفيذ.

تقديم خدمات الكشف الطبي من خلال الاستشاريين والاخصائيين في العيادات الخارجية المسائية ببني سويف

كما كشف مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، أن العيادات تقدم خدمات الكشف الطبي من خلال الاستشاريين و الاخصائيين وخدمات الممارس العام، وتكرار العلاج، بالإضافة الى خدمات الفحوصات المعملية، الأشعة التشخيصية، وصرف العلاج، والعلاج الطبيعي، وخدمات الاسنان والبصريات وخدمات المواطنين والتحويلات الخارجية للجهات المتعاقدة مع الهيئة، مؤكداً توافر الفرق الطبية والإدارية، فضلاً عن توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما انه جارى إضافة تخصصات جديدة بالعيادات لضمان الوصول الى رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة.