«الصحة» تبدأ تشغيل العيادات المسائية في عدد من المستشفيات الحكومية

افتتحت وزارة الصحة والسكان، بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، العيادات المسائية في عدد من المستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، اليوم، وتقرر أن تكون فترة العمل المسائية بالعيادات الخارجية، من الساعة الثالثة عصرا حتى السابعة مساءا.

وشملت التخصصات داخل العيادات المسائية، الباطنة والعظام والجراحة العامة والمخ والأعصاب، والرمد، والأسنان، وأمراض القلب، وكذلك الجراحة العامة.

أسعار العيادات المسائية

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، إن أسعار العيادات المسائية، تتراوح بين الـ100 إلى 150 جنيها، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه من المقرر أن يجر تقديم الخدمات المعملية والإشاعات ورسم القلب والموجات الصوتية، وغيرها من التخصصات المختلفة.

مستشفى الهرم التخصصي منها

وأوضح المصدر، أن العيادات تستقبل المرضى بشكل يومي من الساعة الثالثة ظهرا، حتى الساعة مساءا، فيما عدا الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم زيادة عدد العيادات الأسبوع المقبل، لتشمل 15 مستشفى تابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ومنها على سبيل المثال مستشفى الهرم التخصصي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بزيادة الحوافز المادية للأطباء، وفتح العيادات فترة مسائية، تذهب أرباحها إلى الأطباء، يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء وأطقم التمريض.