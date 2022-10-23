«القاهرة الإخبارية» تستعد للانطلاق بكوكبة من أفضل المذيعين.. «هنا عاصمة الخبر» (فيديو)

استعرضت «الوطن» برومو لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» المرتقب، تحت عنوان «القاهرة الإخبارية تستعد للانطلاق بكوكبة من أفضل المذيعين.. هنا عاصمة الخبر»، قدمه عددٌ من ألمع الإعلاميين في مصر والعالم العربي، من بينهم الكاتب الصحفي والإعلامي جمال عنايت، والإعلامي القدير عادل حمودة، والمذيع القدير خيري حسن، والإعلامي العراقي رعد عبد المجيد، والإعلامي أحمد أبو زيد، والإعلامي حساني بشير.

تفاصيل برومو إطلاق قناة القاهرة الإخبارية

وجاء نص البرومو: «هنا ندقق الحقائق قبل تحرير الخبر، هنا البعد الغائب في تكوين الصور ، هنا نحقق السبق في مارثون لا ينتهي مع الزمن، هنا مرآه الوطن العربي وضميره الحي، المعنى والدليل والعمق في التناول والصدق في التحليل، هنا نتجاوز الحدود ونطوي المسافات وسط عالما يموج في الأحداث بحثا عن الحقيقة المجردة، هنا عاصمة الخبر.. هنا القاهرة».