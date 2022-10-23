أحمد الطاهري يعلن انضمام الإعلامية السورية أمل مضهج لقناة القاهرة الإخبارية

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انضمام الإعلامية السورية أمل مضهج لقناة القاهرة الإخبارية، المُقرر انطلاقها على تردد 11747V، مطلع نوفمبر المُقبل بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ.

انضمام رعد عبد المجيد لقناة القاهرة الإخبارية

كما أعلن أحمد الطاهري، في وقتٍ سابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انضمام الإعلامي العراقي رعد عبد المجيد لقناة القاهرة الإخبارية، وكذلك انضمام ياسر رشدي إلى قطاع أخبار المتحدة.

أحمد فؤاد سليم الصوت الرسمي للقاهرة الإخبارية

وكان الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد كشف عن اختيار الفنان أحمد فؤاد سليم، ليكون الصوت الرسمي لقناة «القاهرة الإخبارية».