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«الطاهري» ينشر البرومو الأول لـ«القاهرة الإخبارية» بصوت أحمد فؤاد سليم (فيديو)

كتب:

أحمد حسين صوان
07:10 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الأول لقناة «القاهرة الإخبارية»، بصوت الفنان أحمد فؤاد سليم.

ونشر أحمد الطاهري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البرومو، مُعلقًا عليه بقوله: «الأستاذ أحمد فؤاد سليم.. هنا القاهرة عاصمة الخبر».

وقال أحمد فؤاد سليم، في البرومو الجديد، «من البداية.. الخبر حكاية.. التاريخ حكى.. كتب.. وقال.. هنا القاهرة.. عاصمة الخبر».

 

وكان الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد كشف عن اختيار الفنان أحمد فؤاد سليم، ليكون الصوت الرسمي لقناة «القاهرة الإخبارية»، المُقرر انطلاقها على تردد 11747V، مطلع شهر نوفمبر المُقبل بالتزامن مع استضافة مدينة شرم الشيخ، لقمة المناخ.

 

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.