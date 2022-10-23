أحمد الطاهري ينشر برومو جديدا لقناة «القاهرة الإخبارية»

نشر الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو جديد لقناة «القاهرة الإخبارية»، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكان البرومو بصوت الفنان أحمد فؤاد سليم، وقال فيه: «هنا بدأ التاريخ بنحت على الجدران، هنا مرت عصور وأزمات لم تنل منها، هنا الفن والثقافة والأصالة والتراث، هنا الريادة الشموخ، هنا القاهرة عاصمة الخبر».