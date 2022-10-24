استكمال محاكمة الفنان أحمد آدم في قضية التهرب الضريبي اليوم

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة الفنان أحمد آدم، بتهمة التهرب من دفع مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه للضرائب.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام.

سداد مبلغ الضرائب

ووجهت النيابة العامة للفنان أحمد آدم، بعد انتهاء التحقيقات معه، تهمة التهرب من سداد مبلغ الضرائب المُستحق عن برنامجه «بني آدم شو»، الذي جرى عرضه خلال عام 2013، ووفقًا لوزارة المالية، فرض القانون غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان أحمد آدم

يذكر أن الفنان أحمد آدم شارك في العديد من المسرحيات والأعمال الفنية الذي قدمه لها الفنان محمد صبحي من خلال مسرحية «إنت حر» عام 1981، ثم بعد ذلك مسرحيات «الهمجي» و«المهزوز» ما ساهم في شهرته وانتقل بعدها للعمل في السينما، وحقق نجاحًا واسعًا من خلال شخصية «القرموطي» ببرنامج «سر الأرض» عام 1994، وكانت هذه هي بداية انطلاقته الحقيقية، فضلًا عن مشاركته في مسرح الطفل في قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية، وحصل الفنان على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية.