ضبط شخص يقود سيارته برعونة على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة برعونة بطريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي.

السائق يقيم في الإسماعيلية

بالفحص واستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية»، كما تبين قيام شقيق مالكها بقيادتها في المقطع المشار إليه.

ضبط السائق

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بأنه ارتكب الواقعة أثناء سيره بموكب عُرس بالطريق المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.