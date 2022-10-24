أحمد الطاهري يعلن انضمام 3 مذيعين جدد لقناة القاهرة الإخبارية

أعلن الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انضمام عدد من الإعلاميين إلى قائمة مذيعي قناة القاهرة الإخبارية، تحت شعار «هنا عاصمة الخبر».

أبرز المنضمين لقناة القاهرة الإخبارية

وانضمت الإعلامية السورية أمل مضهج إلى قائمة مذيعي قناة القاهرة الإخبارية، بالإضافة إلى انضمام الإعلامي العراقي رعد عبدالمجيد للقاهرة الإخبارية، وانضمام ياسر رشدي إلى قطاع اخبار المتحدة، حسبما جاء على حسابه الشخصي «فيس بوك».

انطلاق قناة القاهرة الإخبارية باللغتين العربية والإنجليزية

ومن المقرر أنَّ تنطلق قناة القاهرة الإخبارية رسميًا خلال الأيام المقبلة، باللغتين العربية والإنجليزية من خلال قناة صوتية تبث HD وSD، على تردد 11747V، مطلع نوفمبر المُقبل، وجرت الاستعانة بكوادر من ماسبيرو وقطاع الأخبار باعتبارهما مدرسة الأخبار المصرية الأصيلة، بخلاف عدد من المذيعين العرب بنسبة لا تتجاوز 10%.

أحمد فؤاد سليم الصوت الرسمي لقناة «القاهرة الإخبارية»

وكان الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد كشف عن اختيار الفنان أحمد فؤاد سليم، ليكون الصوت الرسمي لقناة «القاهرة الإخبارية».