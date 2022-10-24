انخفاض أسعار الأسماك في سوق الأنصاري بالسويس.. الشخرم بـ20 جنيها

شهدت أسواق محافظة السويس انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الأسماك، تزامناً مع نشاط موسم الصيد.

انخفاض الأسعار منذ بداية الأسبوع

وقال علاء محمد، أحد تجار الأسماك بمحافظة السويس، أن أسعار الأسماك انخفاضًا ملحوظًا منذ بداية الأسبوع الحالي، وذلك تزامنًا مع وصول مراكب الصيد لميناء الأتكة بالسويس.

أسعار الأسماك في السويس

وتابع «محمد»، أنه كلما كان السعر مرتفعًا ينخفض الإقبال على الشراء، لكن مع انخفاض الأسعار، يكون هناك إقبالًا ملحوظًا.

من جانبه قال الحاج محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأسماك تكون استرشادية، وتنخفض وتزيد حسب الأصناف ومدى توافرها، مشيرًا إلى أن أسعار الأسماك بالأسواق، على النحو التالي:

الشبار الجوابي 40 جنيها.

الحارت (المكرونة) 50 جنيهًا

الدراك 50 جنيهًا.

الشخرم 20 جنيهًا

الكسكمرى البلدي 60 جنيهًا.

البوري 40 جنيهًا.

الحفارة 30 جنيهًا.

مرجان أبو أتب 30 جنيها.

اللوت 60 جنيهًا.

السهلية 60 جنيهًا.

السوبيا (السبيط) 170 جنيهًا.

القاروص بـ150 جنيهًا.

الشعور يبدأ من 120 ويصل إلى 160 جنيهًا.

الدنيس بـ140 جنيهًا.