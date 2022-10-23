محافظة السويس: افتتاح ممشى النخيل غدا احتفالا بالعيد القومي

أعلنت محافظة السويس عن إقامة الاحتفال الرئيسي بعيد السويس القومي، غداً الإثنين، بحضور القيادات التنفيذية، وافتتاح ممشى النخيل، ومتابعة موكب سيارات الزهور.

وضع أكاليل الظهور على النصب التذكاري

وأشارات محافظة السويس في بيان، إلى أنه في إطار احتفالات السويس بالعيد القومي الـ49 لانتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973، سوف يستقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، القيادات التنفيذية والشعبية للتهنئة بعيد السويس القومي ثم التوجه إلى النصب التذكاري أمام ديوان عام المحافظة لوضع أكاليل الزهور.

المحافظ يفتتح ممشى النخيل للجمهور مساءً

وتابعت المحافظة أن عبد المجيد صقر محافظ السويس سوف يشهد مساء الإثنين افتتاح ممشى النخيل بجوار السينما، في أول طريق بور توفيق ليكون متنفسا جديداً لأهل السويس، وبعدها يتم التوجه إلى بوابة ممشى أهل السويس لانتظار موكب سيارات الزهور التي يمر بمشاركة عدد من الشركات والهيئات كعادة احتفالات السويس بعيدها القومي.