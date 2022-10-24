«التعليم» تصدر ضوابط وتعليمات خاصة بتوريد وتوزيع الوجبات المدرسية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بضوابط وتعليمات خاصة بتوريد جميع الوجبات المدرسية، ومتابعة إجراءات الحوكمة والسيطرة على منظومة التغذية المدرسية.

تدوين البيانات الخاصة بالجهة المنتجة

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية: «يتم استلام أصناف الوجبات في كراتين حاوية لها ومدون عليها جميع البيانات الخاصة بالجهة المنتجة وفق التعليمات المرسلة للمديرية في هذا الشأن».

وأكدت وزارة التعليم، استلام الوجبات المدرسية في كراتين مغلفة لأقرب عدد للحضور الفعلي وذلك لتحقيق متابعة إجراءات السيطرة والحوكمة على منظومة التغذية المدرسية.

الاحتفاظ بالمتبقي لليوم الثاني

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه حال وجود أي متبقي في الكرتونة بعد التوزيع لأي سبب يمكن الاحتفاظ به داخل المدرسة بحيث يكون في غرفة نظيفة ومحكمة الغلق وداخل نفس الكرتونة مع وجود تهوية مناسبة بالغرفة لتوزيعه في اليوم الثاني مع باقي الكمية المستلمة.

عدم وجود أي وجبات متبقية نهاية الأسبوع

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المديريات التعليمية، بالتنبيه على جميع المدارس بمراعاة عدم وجود أي وجبات متبقية بالمدرسة في نهاية الأسبوع.

وفي سياق آخر، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجداول المتداولة لامتحانات شهر أكتوبر للصفين الرابع والخامس الابتدائي، مؤكده أن الوزارة لم تصدر أي جداول خاصة بالامتحانات الشهرية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الرابع والخامس على مستوي الإدارة التعليمية، ووضع الجداول عن طريق الإدارات وليس الوزارة.