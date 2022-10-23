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«التعليم» توجه بتفعيل حصة الريادة للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمدارس

كتب:

أميرة فكري
11:10 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوى الجمهورية، بتفعيل حصة الريادة للصفوف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية.

تنمية شخصية الطلاب

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تأكيد أهمية حصة الريادة.

وتهدف حصة الريادة إلى تنمية شخصية الطلاب وتعزيز الجوانب السلوكية الايجابية لديهم. 

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