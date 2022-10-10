«التعليم»: توزيع التغذية المدرسية على تلاميذ مدارس الجيزة الأسبوع الجاري

تقوم مدارس محافظة الجيزة، بتوزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب خلال الأسبوع الجاري، تزامنا مع الأسبوع الثاني من بداية العام الدراسي الجديد 2023، وسط تنفيذ إجراءات مشددة، لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، دون حدوث أي مشكلات تؤثر على سير الدراسة.

توزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب بمدارس الجيزة

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه سيتم توزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب بجميع مدارس المحافظة خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد 2023 يسير بصورة منضبطة في أسبوعه الثاني، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، موضحا أن هناك تعليمات مشددة على جميع المدارس بإخضاع الوجبات المدرسية للفحص قبل توزيعها على الطلاب.

استبعاد وجبات التغذية المدرسية المشكوك فيها

وقال سلومة، في تصريح لـ«الوطن»، إن جميع وجبات التغذية المدرسية تخضع للفحص الظاهري بموجب محضر فحص يومي قبل توزيعها على الطلاب، مضيفا أن أي وجبات يوجد عليها مظاهر لعلامات التلف يتمّ استبعادها فورا واستبعادالمشكوك فيها أيضا، وذلك بموجب محضر إثبات حالة من قبل لجنة التغذية.

تابع،م أن جميع مدارس محافظة الجيزة تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بشكل دوري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمبن على العملية التعليمية.

تعقيم أماكن استلام وتوزيع التغذية المدرسية ضد كورونا

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس على مستوى المحافظة، بضرورة تعقيم وتطهير أماكن استلام وتوزيع التغذية المدرسية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى الحفاظ على سلامة الأصناف المستلمة، والتأكد من نظافة وسيلة نقل وجبات التغذية المدرسية من جهة التوريد لجميع المدارس، قبل توزيعها على الطلاب، لضمان سلامتهم، خلال تسيير العام الدراسي الجديد 2023.