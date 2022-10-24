تعليمات مهمة من «التعليم» للمدارس لتفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة لمديري المديريات التعليمية والإدارات التعليمية، لتفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على مستوي الجمهورية، وفقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

حظر استعمال غلايات المياه والسخانات الكهربائية نهائيا

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، على ترشيد استخدام الإضاءة نهاراً والاعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان، وغلق الإنارة في الأماكن غير المشغولة واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة، وغلق أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وماكينات التصوير غير المستخدمة.

كما وجهت الوزارة، باستخدام أجهزة التكييف عند الضرورة مع مراعاة فصلها عند مغادرة الغرف والاهتمام بصيانتها، وتشغليها على 24 درجة في غرف محكمة الغلق، وحظر استعمال غلايات المياه والسخانات الكهربائية نهائيا، حيث إنها السبب الرئيسي لحدوث الحرائق بالمنشآت.

التأكد من عدم وجود توصيلات كهربائية عشوائية

وشددت وزارة التربية والتعليم، بالتأكد من عدم وجود توصيلات كهربائية عشوائية داخل المنشأة والتي تؤدي إلى زيادة الأحمال وحدوث ماس كهربائي، بالإضافة إلى فصل الأجهزة الكهربائية بعد استخدامها، فترك الفيشة في كيس الكهرباء يستنزف الطاقة حتى لو لم تعمل.

عدم تشغيل أي مدرسة بها صيانة

كما أكدت وزارة التعليم، علىى عدم تشغيل أية مدرسة بها صيانة إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة والرجوع إلى الجهات المختصة عند استشعار أي خطر يهدد أمن وسلامة الطلاب وكافة العاملين بها، وإشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.

وأضافت الوزارة، حظر استخدام الهاتف المحمول (المزود بكاميرا وبرامج ألعاب نهائيا)، ومحاربة الشائعات لما لها من تأثيرات سلبية على استقرار العملية التعليمية مع تحري الدقة والمصدقية التامة في كل ما يصدر عن المؤسسات التعليمية.