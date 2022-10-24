خبير: جلسات المؤتمر الاقتصادي شددت على زيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل

تستمر اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022» لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري، وكيفية مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، بمشاركة واسعة من كبار خبراء الاقتصاد والمستثمرين، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الاقتصادي تناول أهم ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها الدولة بداية من أحداث 2011 إلى 2013 ومحاربة الإرهاب، وأزمة الأسواق الناشئة 2018 ثم جائحة كورونا في أواخر 2019، نهايًة بالأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

ملفات استعرضتها الدولة خلال المؤتمر الاقتصادي

وأضاف «الإدريسي» لـ «الوطن»، أن الدولة استعرضت نجاحها في ملف الطاقة، وبدلا من أن كانت مستوردة أصبحت منتجة ومصدرة، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في ملف الطاقة الكهربائية وخلق فوائض للتصدير، فضلا عن القضاء على العشوائيات واستبدالها بسكن لائق للمواطن وإقامة أكثر من 25 مدينة جديدة بجانب الإصلاحات الهيكلية داخل الدولة والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المؤتمر الاقتصادي تطرق إلى التصنيف الائتماني مع وضع نظرة مستقبلية مستقرة وهو أمر جيد يعكس الإدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، والحديث عن سعر الصرف، وتأكيد المسؤولين على زيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل، والوصول لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، وحينها لن يكون سعر الصرف محور اهتمام كبير، وهو ما تسعى إليه الدولة، خاصة مع وضع وثيقة ملكية الدولة والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة نسبة مساهمته في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

الإدريسي: نجاح المؤتمر مرتبط بسماع وجهات النظر المختلفة

وأوضح، أن تحرك الدولة بعرض ما تم خلال المؤتمر الاقتصادي أمر هام جدا، لتوضيح معالم الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يأمل في اليوم الثاني أن يكون هناك عرض لوجهات النظر الأخرى، وسماع مشكلات وتحديات مجتمع الأعمال ومطالبهم، خاصة أن نجاح المؤتمر مرتبط بسماع وجهات النظر المختلفة سواء صانعي القرار أو من جانب مجتمع الأعمال المتخصصين، من أجل الوصول إلى خارطة طريق تأهل وتمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.