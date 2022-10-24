الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي: مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار

قالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إنّ مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار بما تملكه من بنية تحتية قوية وقانون استثمار جيد، ويأتي المؤتمر الاقتصادي، لينقل صورة مشرفة ورائعة للعالم، حيث تضمنت جلسات المؤتمر نقاشات على مستوى راقي يليق بالدولة المصرية، واستعرض المسؤولون مؤشرات الاقتصاد المصري والتطور الذي شهدته مصر على مدار السنوات الماضية بشكل.

التنظيم والمشاركة المتاحة للجميع

وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ «الوطن»، إن هذا المؤتمر يختلف عن غيره من المؤتمرات الأخرى، بداية من التنظيم والمشاركة المتاحة للجميع سواء كان من ناحية المشاركين أو الحضور، أو من خلال الموقع والتطبيق الخاص بالمؤتمر المخصص للمشاركة وإرسال المقترحات للمشاركة في المؤتمر.

تنظيم ودقة جلسات المؤتمر

وتابعت: «كان هناك تنظيم ودقة في اختيار المواضيع والملفات في جلسات المؤتمر الاقتصادي، من خلال الوزراء والمسؤولين، وكلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التي تضمنت الاقتصاد المصري في 40 عامًا، وعكست الصورة بشكل واضح على مدار العقود الماضية وكيف كانت وماذا بعد».

النهوض بالقطاع الصناعي

وأشارت الدماطي، إلى أن من أبرز القطاعات التي يركز عليها المؤتمر القطاع الصناعي باعتباره أهم قطاع في أي دولة، وهو القطاع الرئيسي المسؤول عن الإنتاج وأداؤه يعكس قوة الدولة، بناء على ما تقوم بإنتاجه، ومن الواضح أن الدولة تسعى إلى النهوض بالقطاع الصناعي والاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع العام، وهو الأمر الذي يتطلب العديد من التسهيلات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وهذا ما يركز عليه المؤتمر الاقتصادي 2022.

الإبقاء على مبادرات دعم الصناعة

وترى الخبيرة الاقتصادية، أن قطاع الصناعة يحتاج بعض التيسيرات والدعم المطلوب لقطاع الصناعة، التي ينبغي على الدولة وضعها في الاعتبار، فمن المهم البقاء على مبادرات دعم الصناعة والتي تشكل فائدة كبيرة للمصنعين، بالإضافة إلى توفير الأراضي بدون مقابل في المجمعات الصناعية.

إلغاء الضريبة العقارية

أيضََا من الدعم المطلوب لقطاعة الصناعة، يجب إلغاء الضريبة العقارية، تصل قيمه الضريبة المضافة إلى أكثر من 27% في العديد من القطاعات، فيجب تحديد القيمة المضافة وعدم السماح لزيادتها مما يؤثر على الشركات والافراد.