مستشارة «الوزراء»: تدوين مناقشات المؤتمر الاقتصادي للخروج بتوصيات

قالت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء إن الجلسة الأخيرة لليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي، تطرقت إلى الحديث عن التضخم الذي يسطر على العالم وقدرة مصر على مواجهة هذا التضخم، والسياسات المتبعة من البنك المركزي للتقليل من السيولة للتعامل مع التضخم، إضافة إلى العديد من الرؤى والمناقشات الهامة.

اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي طويل وممتع

وأضافت «صالح»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «اكسترا نيوز»، أن جلسات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي كانت جلسات هامة ومتتالية ومكملة لبعضها، كونها جلسات تناقش السياسات الاقتصادية الكلية، متابعة: «انتهت جلسات اليوم الأول الساعة التاسعة مساء، وكان اليوم طويلًا لكنه ممتع، وكنا قلقانين الناس تكون تعبت أو زهقت لكن كان هناك اهتمام كبير من المشاركين».

فريق عمل لتدوين الآراء للخروج بتوصيات

وأوضحت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان يدون ملاحظات رجال الصناعة لرغبته في التعرف على الآراء الجديدة والنقاط الجديدة، لافتة إلى وجود فريق عمل كامل يدون كل النقاط والتوصيات والآراء، وبعد انتهاء الجلسات يقوم هذا الفريق بإعادة صياغة جميع ما تم طرحه بالمؤتمر للخروج بتوصيات ليتم عرضها على متخذي القرار، ليتم إعلانها بعد ذلك.