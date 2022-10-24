مستشارة مجلس الوزراء: زيادة الوقت المخصص لجلسات المؤتمر الاقتصادي

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن ردود الافعال حول المؤتمر الاقتصادي واقعية، مؤكدة أن الجلسات استمرت بقوة، والحضور كان جيد جدًا، لافتة إلى أن جلسات اليوم الأول كان من المقرر أن تستمر من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءًا إلا أنها استمرت حتى التاسعة مساءًا، رغم محاولات الاختصار لتناول العديد من الآراء المطروحة بالعديد من المناقشات.

زيادة وقت الجلسات في اليوم الأول

وأضافت «صالح»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «اكسترا نيوز»، أن جميع جلسات اليوم الأول تم زيادة الوقت المحدد لها، لاستيعاب آراء المشاركين والتعليقات والأسئلة، منوهة بأن جميع الآراء كانت تكمل بعضها الآخر.

جلسة برئاسة وزير المالية للتعرف على تحديات رجال الصناعة

وأوضحت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أن مناقشات أمس تضمنت الحديث عن السياسية الاقتصادية الكلية وتطرق الحديث للسياسة المالية، لافتة إلى أهمية هذه الجلسة التي ترأسها وزير المالية، وضمت العديد من المشاركين مثل الدكتور محمود محي الدين، وعدد كبير من رجال الصناعة والقطاع الخاص، الذين تحدثوا عن رؤاهم ومشكلاتهم وتحدياتهم واستمعوا للردود على هذه الآراء.

جلسة هامة برئاسة وزيرة التخطيط

وأشارت صالح إلى جلسة هامة ترأستها وزيرة التخطيط للحديث عن الإصلاحات الهيكلية، وما بعدها، خاصة بعد عرض رئيس الوزراء لاقتصاد مصر خلال 40 عامًا، وهو ما رصد وجود العديد من التحديات، لافتة إلى أن حديث وزيرة التخطيط تضمن رد على التحديات المطروحة من خلال الحديث عن الإصلاحات الهيكلية.