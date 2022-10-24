تطورات حالة سلمان رشدي بعد طعنه في أمريكا.. فقد البصر بإحدى عينيه وشلت يده

تصدّرت الحالة الصحية للكاتب البريطاني من أصول هندية سلمان رشدي، الأحاديث خلال الساعات الماضية، بعد أن كشف أندرو ويلي وكيل أعماله، تطورات حالته بعد تعرّضه لمحاولة اغتيال مؤخرًا، في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه فقد البصر بإحدى عينيه، كما أنَّه أصبح غير قادر على استخدام إحدى يديه، بحسب ما نقلت وكالة «يونيتد بريس إنترناشيونال» الأمريكية.

وأصيب رشدي، بجروح عميقة، في صباح يوم 12 أغسطس الماضي، عندما هوجم على خشبة أحد المسارح، حيث كان على وشك إلقاء محاضرة في إحدى المؤسسات بنيويورك، ليثير الحادث جدلًا واسعًا، خصوصًا أن هناك بعض الجهات أحلت دماء الكاتب البريطاني، فيما تمّ القبض على مشتبه فيه، ويدعى هادي مطر عمره 24 عامًا.

تفاصيل إصابات سلمان رشدي

قال وكيل أعمال سلمان رشدي، إنَّ موكله كان لديه 3 إصابات خطيرة في رقبته، وإحدى يديه أصيبت بعجز، بسبب قطع الأعصاب في ذراعه، ولديه 15 جرحًا آخر في صدره وجذعه، مضيفًا أنه فقد البصر أيضًا، في عين واحدة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان رشدي، البالغ من العمر 74 عامًا، ما يزال في المستشفى، قال «ويلي» إنَّه لا يستطيع الكشف عن مكانه، مضيفًا أنَّه «سيبقى على قيد الحياة، وذلك هو الشيء المهم».

اختباء سلمان رشدي لسنوات

يشار إلى أن الكاتب البريطاني ذو الأصول الهندية سلمان رشدي، أمضى سنوات في الاختباء تحت حماية الشرطة، بعد صدور فتوى بإهدار دمه، على خلفية نشر روايته «آيات شيطانية» في عام 1988.

وأوضح وكيل أعمال الكاتب البريطاني، إنَّه كان قد تحدث مع رشدي، حول إمكانية أن يكون هدفًا لهجوم من قبل شخص غير معروف، إلا أنَّه ردّ عليه بأنَّه لا يمكن حمايته من ذلك، لأنَّه لا يمكن توقع هذا الهجوم أو كيفية حدوثه، فهذا أمر غير منطقي على الإطلاق.

اعتداء على حرية التعبير

وولد سلمان رشدي في الهند عام 1947، وتمّ إرساله إلى مدرسة داخلية في إنجلترا، قبل أن يدرس في جامعة كامبريدج، وفي عام 2007، حصل على وسام فارس لخدماته في الأدب.

وقال موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنَّ الكاتب البريطاني كان هناك دعم متدفق ودائم له، ولاقى الهجوم عليه، انتقادات على نطاق واسع باعتباره اعتداء على حرية التعبير.