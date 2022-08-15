آخر تطورات الحالة الصحية للكاتب سلمان رشدي بعد تعرضه للطعن في نيويورك

لا يزال الكاتب البريطاني سلمان رشدي في حالة خطيرة بعد تعرضه لهجوم بسكين يوم الجمعة الماضي غرب نيويورك، حيث كان من المفترض أنّ يلقي سلمان رشدي كلمة عن احتواء الولايات المتحدة الأمريكية للمفكرين المطادرين، ولم يتضح إلى الآن الدوافع وراء الهجوم، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

غموض حول الهجوم على الكاتب سلمان رشدي

ولا تزال دوافع هادي مطر، الشاب المولود في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، والبالغ من العمر 24 عامًا المتهم بمحاولة قتل الكاتب سلمان رشدي مجهولة، لكن حقيقة وقوع هجوم الجمعة في معهد تشوتوكوا تبدو مروعة بشكل خاص.

إيران تنفي صلتها بمهاجم سلمان رشدي

ونفت إيران بشكل قاطع أي صلة لها بمهاجم سلمان رشدي، الذي أصيب بجروح بعد تعرضه للطعن على خشبة المسرح في ولاية نيويورك.

وقالت السلطات الصحية الأمريكية، إنّ الكاتب الآن قادر على التنفس دون مساعدة.

الخارجية الأمريكية تدين الهجوم على سلمان رشدي

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، بالشماتة بشأن الهجوم.