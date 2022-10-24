«بلومبرج»: تغير المناخ يزيد مخاوف شركات التأمين الكبرى من الكوارث الطبيعية

يظل تغير المناخ على رأس اهتمامات شركات التأمين، حتى مع زيادة المخاوف منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، التي عززت من التهديدات الجيوسياسية المتعلقة بالطاقة، وبحسب تقرير صدر عن شركة التأمين الفرنسية العملاقة «أكسا»، فإن الاحتباس الحراري يعتبر أكبر خطر على المجتمعات في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، إذ زادت من حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي.

خلق بيئة مثيرة للقلق

ونقلت شبكة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية عن فريدريك دي كورتوا نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أكسا»، قوله: «من الواضح أن أوجه عدم اليقين زادت ومستمرة في الازدياد»، مضيفًا أن الأزمة الاقتصادية والجيوسياسية الحالية تخلق بيئة مثيرة إلى القلق.

متخصصون في التامين يخشون حربا عالمية

وأوضحت الشبكة الأمريكية الإخبارية، أنّ تقرير شركة «أكسا» ركز على الأزمة الروسية الأوكرانية، وتحديدًا المخاطر المرتبطة بها، إذ يُعتقد أن 77% من إجمالي4500 متخصص في التأمين شملهم الاستطلاع، في 58 دولة، أكدوا أنّ التوترات المتفاقمة قد تؤدي إلى حقبة جديدة من الحروب العالمية، ومع ذلك، ظلت هذه المخاطر مصدر قلق أقل لشركات التأمين، مقارنة بالآثار الناتجة عن تغير المناخ وفي مقدمتها الاحتباس الحراري، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى تفاقم الكوارث المادية من حرائق الغابات إلى الفيضانات.

أزمة الطاقة تحتل موضعا متقدما بين لائحة المخاطر

وأشار تقرير «بلومبرج» إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه الدول الأوروبية على تأمين طاقة كافية لقضاء فصل الشتاء، بعد أن أوقفت روسيا ضخ الغاز، تظهر المخاطر المرتبطة بالطاقة أيضًا كمصدر قلق بالنسبة لشركات التأمين الكبرى، وهذه المخاطر، التي لم تكن من بين أكبر 10 مخاطر في الصناعة في السنوات الأربع الماضية، تقدمت لتصبح الآن رابع أكبر مخاوفها.