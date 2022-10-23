أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تحبط محاولات تقدم للجيش الروسي في دونيستك

تطورات جديدة على مدار الساعة تطرأ على أخبار روسيا وأوكرانيا، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنّ القوات الأوكرانية أحبطت محاولة تقدم وهجمات للقوات الروسية في عدة مناطق بدونيتسك، ولوجانسك، فيما أعلنت السلطات في دونيتسك مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين جراء قصف أوكراني على مناطق سكنية عدة.

وتمكن الجيش الأوكراني من تدمير 6 وحدات من الأسلحة والمعدات العسكرية في نوفايا كاخوفكا، وإصابة نحو 150 جنديا روسيا في مدينة خيرسون التي تحاول أوكرانيا إعادة السيطرة عليها.

إصابة 150 جندى روسي فى خيرسون

وعن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أكد الجيش الأوكرانى، بدء انسحاب القوات الروسية من بيريسلاف وتشريفني وتشكالوف في خيرسون، فيما شنّت القوات الأوكرانية غارات جوية وضربات صاروخية استهدفت مواقع للجيش الروسي ومخازن للأسلحة والمعدات العسكرية في مدينة زابوريجيا، وفقا لمسؤول محلي في المدينة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

ونوّه المسؤول بمقتل 17 شخصا على الأقل في القصف على مدينة زابوريجيا الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا، والتي تبعد نحو 125 كيلومترًا عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي تسيطر عليها روسيا.

فى السياق ذاته، أعلنت السلطات الأوكرانية، أن إجمالي الجنود الروس الذين قتلوا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية بلغ 67470 جنديًا، ووفقا لآخر تحديث من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فإنّ عدد القتلى ارتفع بنحو 400 في الـ24 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة «جارديان البريطانية».