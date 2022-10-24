خطوات التقدم بطلب العضوية بنادي المسنين.. اعرف المستندات المطلوبة

يطمح الكثير من المسنين للحصول على عضوية أنديتهم، والتي تقدم خدمات مختلفة لكبار السن فضلًا عن تقديم برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية.

ونوضح في التقرير التالي إجراءت وشروط التقدم بطلب العضوية بنادي المسنين على هذا النحو:

تفاصيل طلب العضوية بنادي المسنين

ويتطلب الحصول على عضوية نادي مسنين أن تؤخد الاستمارة من مجمع التحرير من الموظف مع ورقة بأسماء النوادي ودور الرعاية الخاصة بوزارة التضامن، ثم تقديم الاستمارة إلى النادي المراد الالتحاق به، وأخيرًا دفع رسوم الاشتراك.

ويشترط للحصول على عضوية نادي المسنين أن يصل سن الرجال أكبر من 60 سنة، والسيدات أكبر من 55 سنة.

وعن الأوراق الرسمية المطلوبة يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر + الاطلاع على الأصل وتقديم عدد 2 صور شخصية لمديرية التضامن الاجتماعي التابع لها المسن، فضلًا عن ـن الخدمة تتم بشكل مجاني ورسوم الاشتراك متغيرة حسب الاتفاق.

دور إقامة ورعاية المسنين بالأجر

وعن كيفية طلب الالتحاق بدور إقامة ورعاية المسنين بالأجر فتتم من خلال سحب المواطن الاستمارة من مبنى وزارة التضامن الموجود بمجمع التحرير أو الوزارة نفسها، وترفق ورقة بها عنوان الدار على حسب الرغبة وعلى الفور يتم تخصيص الدار وإعطاء خطاب الإقامة وتسليم أداوات المعيشة.

ويتطلب الإنضمام لهذه الدور تقديم صورة بطاقة الرقم القومي + الأصل (للإطلاع) وعدد 2 صور شخصية حديثة، وشهادة صحية بالخلو من كافة الأمراض المعدية، وصحيفة الحالة الجنائية.