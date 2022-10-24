فيريرا يحذر زكريا الوردي من التدخلات العنيفة قبل السوبر المصري

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تحذيرًا شديد اللهجة إلى المغربي زكريا الوردي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، قبل مباراة السوبر المصري المرتقبة ضد الأهلي، بسبب التدخلات العنيفة.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأبيض لـ«الوطن سبورت»: «فيريرا عنف زكريا الوردي عقب الشوطين في مباراة سيراميكا كليوباترا، وقرر استبداله بعد أن كان مهددا بالحصول على كارت أحمر، عقب حصوله على بطاقة صفراء أولى من جانب الحكم محمد معروف، ثم تدخل بقوة في لعبة ثانية بعدها».

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