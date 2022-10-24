رئيس «حماية المنافسة»: اللجنة العليا للحياد التنافسي تصحح الأوضاع فورا

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، إن هناك محاور رئيسة لاستراتيجية الحياد التنافسي، حيث جرى وضعها وفقا لبعض الأطر، أبرزها المؤسسي والتنظيمي، ونشر ثقافة الحياد التنافسي، وتقييم مدى فاعلية الحياد التنافسي.

وأضاف «ممتاز»، خلال فعاليات جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنه جرى إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي في 20 يونيو 2022، حيث تصحح الأوضاع على الفور، ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هذه اللجنة، وبها كل الوزارات والجهات المعنية.

إنشاء إدارة متخصصة لدعم سياسات المنافسة

وأشار رئيس جهاز حماية المنافسة، إلى أنه جرى إنشاء إدارة متخصصة لدعم سياسات المنافسة لضمان الحياد التنافسي في كل التشريعات والقرارات داخل الدولة المصرية، مضيفًا: «بالنسبة للإطار التنظيمي فإنه موجود بقانون حماية المنافسة، وهو إبداء الرؤية والرأي في القرارات والقوانين الضارة بالمنافسة، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في القرارات التي تؤثر على المنافسة».

إطلاق حملة لدعم الحياد التنافسي داخل الجهات الإدارية للدولة

وأكد، أنه جرى إطلاق حملة لدعم الحياد التنافسي داخل الجهات الإدارية للدولة والعمل على إدراج مادة دعم سياسات المنافسة والحياد التنفيذية في الدورات التأهيلية لقيادات الصفين والثالث بالجهات الإدارية للدولة، وتم تنظيم أكثر من 40 ورشة عمل بالتعاون مع مختلف الجهات في مختلف المحافظات.