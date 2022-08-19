«المواد الغذائية» تطالب حماية المنافسة بإلزام شركات السلع بتوحيد الأسعار

طالب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، وررئيس شعبة البقالة والعطارة في غرفة اسكندرية التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بسرعة التحقيق في الشكوى المقدمة إليه، الخاصة بتوحيد السعر بين السلاسل التجارية الكبري والهايبر ماركت من جهة وبين محلات التجزئة الصغيرة والميني ماركت.

توحيد سعر البيع

وقال المنوفي، في بيان صحفي اليوم، إنّ توحيد سعر البيع سيؤدي إلى خفض الأسعار وحصول المحلات الصغيرة على السلع بسعر منخفض أسوة بالهايبرات، ما سيؤدي في النهاية إلى خفض الاسعار للمستهلك النهائي الذي يتعامل مع المحلات الصغيرة.

وأضاف أن نسبة الخصم التي تحصل عليها الهايبرات الكبيرة من الشركات الغذائية تصل إلى 25 و35% في السلة نفسها، مقارنة بالمحلات الصغيرة، وفي حالة توحيد السعر بين المحلات سيحظى المواطن بنسبة الخصم هذه، وبالتالي ستنخفض الأسعار من 25 إلى 35% دون أن تتكلف الدولة أي أعباء.

حصة المحلات الكبيرة في السوق 25% فقط

ولفت النظر إلى أن سلاسل المحلات الكبري لا تتواجد في الأرياف والنجوع والقرى والمناطق الشعبية، وأن حصة المحلات الكبيرة في السوق تتراوح بين 25% فقط من حجم السوق، بينما تمثل محلات التجزئة الصغيرة نسبة 80% من السوق، وبالتالي هي الأولى بنسبة الخصم أو على الأقل مساوتها مع السلاسل التجارية.