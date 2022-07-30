حماية المنافسة: رصد مخالفات لـ4 تجار بيض.. والغرامة تصل لـ500 مليون جنيه

قال محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه جرى رصد مخالفة 4 من كبار تجار بيض المائدة، لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة الاحتكار، «وهو مفهوم الاتفاق بين أشخاص متنافسة على رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار».

ممتاز: الاحتكار جريمة عقوبتها غرامة تصل إلى 500 مليون جنيه

وأضاف «ممتاز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تلك الجريمة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية تصل إلى 12% من حجم تلك التجارة محل المخالفة أو 500 مليون جنيه، موضحا أن جرائم الاحتكار هي جريمة اقتصادية تضر بمفهوم السوق الحر، لأن السعر يحدد بناءً على العرض والطلب.

ممتاز: رصد أكثر من 30 مخالفة في الأسواق خلال 2021

وتابع: «الجهاز خلال العام الماضي، رصد أكثر من 30 مخالفة في الأسواق وبجرائم مختلفة، وخلال هذا العام، جرى رصد حالات تواطؤ في المناقصات والمزايدات بعدد من القطاعات كالقطاع الصحي، وقطاع الأغذية والمشروبات، وفي قطاع المجال البترولية».

وأوضح أن هناك قطاعين أساسيين يهمان جموع المستهلكين، وهما القطاع الغذائي والرعاية الصحية، وكان هناك 3 اتفاقات جرى رصدها، الأولى تخص اتفاق خاص في مراكز الأشعة، وشركات الرعاية الصحية، واتفاق أخير في المستشفيات، وكانت الاتفاقيات تقضي برفع الأسعار الخدمات المقدمة للموطنين.

وتابع: «التكامل بينا وبين الجهات المعنية شيء أساسي، وكل الأجهزة الرقابية بتشتغل لصالح المواطن المصري بالأساس».