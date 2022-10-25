الموت المفاجئ يغيب صديقين في يوم واحد بقنا.. أحدهما توفى حزنا على الآخر

سيطرت حالة من الحزن على أبناء قبيلة الحميدات في محافظة قنا، لوفاة شابين صديقين في ساعة واحدة، حيث توفى الأول بأزمة قلبية في أثناء سيرة في الشارع بالمدينة، وثم لحق به صديقه حزنا على فراقه.

بداية القصة

كان إسماعيل عبدالراضي، 26 عاما، سائق، يسير في إحدى شوارع حوض عشرة وبمنطقة قبيلة الحميدات، مساء أمس، وفجأة سقط على الأرض، فتجمع المواطنون، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

وقالت المستشفى في بيان لها، إن الشاب عندما وصل المستشفى توفى على الفور، وكان مصابًا بأزمة قلبية فجأة أدت إلى توقف الدورة الدموية عن كامل جسده وتوفى.

أهالي القرية يحزنون على الشابين

وقال إبراهيم محمود، أحد أبناء القبيلة، إن الحزن خيم على أهالي القرية بعد وفاة الشاب، وعلم عمرو فتحي مختار، 28 سنة، بوفاة صديقه «إسماعيل»، وكان متأثرًا بالحزن وفي حالة بكاء هستيري حزنًا عليه فراق صديقه أثناء الدفن، وعقب العودة أصيب بنوبة قلبية وتوفى في الحال، وتم تشيع جثمان الأول والثاني خلال يوم واحد.

كان أهالي قبيلة الحميدات في محافظة قنا، شيعوا جثماني شابين من أبناء نجع إبراهيم في منطقة الحميدات، في حضور المئات من المواطنين وسط حالة من الحزن الشديد، وخاصة أن الشابين كانا يتمتعان بسلوك طيب.