محافظ قنا: نجحنا في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية والمرحلة الأولى من «حياة كريمة»

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في فاعليات ورشة عمل لمناقشة وضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظة قنا، وذلك اتساقاً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

نجاح محافظة قنا

وقال محافظ قنا، إن نجاح المحافظة في تنفيذ خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمعدلات التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، مما جعلنا اليوم مؤهلين لوضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية المحلية المتكاملة، تعظيما للاستفادة من الاستثمارات التي قامت بها الدولة المصرية.

وأضاف «الداودي»، أن الرؤية الاستراتيجية لمحافظة قنا تستهدف وضع خطة طويلة المدى لما ستكون عليه المحافظة نهاية عام 2030، مؤكدا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة، مقارنة بأي وقت مضى، فنحن نهدف من خلال تلك الخطة إلى إحداث تنمية حقيقية على كل المستويات وتوفير فرص عمل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع والحفاظ على استثمارات الدولة وعدالة توزيع ثمار التنمية وتوطين أهداف التنمية المستدامة محليا.

ومن جانبه، وجه الدكتور هشام الهلباوي الشكر لمحافظ قنا على دعمه المستمر لبرنامج التنمية المحلية وتنفيذ مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن البرنامج يطمح بأن يضع محافظة قنا نموذجا تنمويا يحقق التنمية الشاملة والمتكاملة من خلال تشبيك الجهود على المستوى المحلي من منظمات المجتمع المدني والجهاز التنفيذي للمحافظة والقطاع الخاص، مؤكدا أن الرؤية الاستراتيجية هي رؤية تنموية لمحافظة قنا حتى نهاية عام 2030، مشيرا إلى أننا نهدف من ورشة العمل اليوم الي الخروج برؤية لشكل محافظة قنا في 2030 عن طريق الأهداف والخطط والبرامج التنفيذية من خلال التعاون المشترك بين كافة الجهات.

المخططات الاستراتيجية

وأكد نائب محافظ قنا، ضرورة الاستفادة من المخططات الاستراتيجية العمرانية للمحافظة ليكون إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة قنا 2030 باكورة الخطط الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.

حضر الفاعليات كل من الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج تنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتورة نهال المغربل استشاري برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة شريفة ماهر نائب رئيس البرنامج، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء مجالس المدن، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة والقيادات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وجمعية المستثمرين.