الحدائق العامة تزين قنا ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر».. الدخول مجانا «صور»

لمسة جمالية شهدتها محافظة قنا بعد إنشاء عدد من الحدائق العامة الجديدة خلال وقت قصير، ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، والتي تهدف إلى التوسع في المساحات الخضراء بالمدن، كمتنفس للأسر للتواجد بها وقضاء أوقات جميلة.

حدائق قنا العامة

وقال اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا، إن ما تم إنجازه في الحدائق العامة أضاف مناظر جميلة لمدن المحافظة، وخلق متنفسات جديدة للمواطنين لزيارة أماكن نظيفة ومجهزة للاستمتاع بأوقاتهم.

وتابع محافظ قنا، بأن التوسع في الساحات الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، تزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي خلال شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة التغيرات المناخية ووضع توصيات لمواجهتها من خلال مشاريع تحد من هذه الظاهرة.

وأضاف، أن المحافظة خصصت 9 أماكن في مدن المحافظة لإنشاء حدائق عامة منذ أغسطس الماضي، وتمكنت من إنجاز 3 منها في مدن دشنا وقفط وقوص، وتم افتتاحها بالفعل.

افتتاح 3 حدائق عامة في دشنا وقفط وقوص

وشهدت محافظة قنا الأسبوع الماضي، افتتاح 3 حدائق عامة كاملة بكل الخدمات في مدن دشنا وقفط وقوص، ضمن 9 حدائق عامة جاري الانتهاء منها.

وبحسب بيانات الوحدات المحلية، فإن الحدائق العامة تم تنفيذها في أقل من شهرين، وعلى مساحات مختلفة لاستضافة الأسر في كل مدينة، حيث تراعي كبار السن والمرضى بعمل مقاعد وأماكن مخصصة لهم، والدخول إليها مجانا.