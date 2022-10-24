تردد قناة المغربية الرياضية.. باقة برامج متنوعة وبطولات رياضية حصرية

نظرا لما تبثه القناة المغربية الرياضية يوميًا، من مواد ومباريات رياضية مختلفة ومتنوعة على مدار اليوم، زدادت عمليات البحث عن تردد قناة المغربية الرياضية، من جانب شريحة كبيرة من محبي كرة القدم العربية والمغربية، ومن خلال التقرير التالي، ترصد بوابة «الوطن» خطوات الوصول إلى القناة المغربية، فى إطار خدماتها اليومية المقدمة لقرائها ولجمهورها بشكل متواصل ومستمر.

تردد قناة المغربية الرياضية

ويمكن الوصول إلى تردد قناة المغربية الرياضية كالتالي:

قناة المغربية الرياضية1 TNT

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11157.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح 4/3.

- معدل الترميز: 27500

قناة المغربية الرياضية 2 TNT

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد: 11476.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

قناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12683.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

- معدل الترميز: 27500.

خريطة القناة المغربية الرياضية

تمكنت مجموعة القنوات الرياضية المغربية، من خلق جمهور واسع لها داخل المغرب وخارجه، نظرا لما تعرضه من بطولات رياضية مختلفة ومتنوعة، ما بين كرة قدم وألعاب فردية، بالإضافة إلى البطولات الإفريقية التى يشارك فيها فرق الدوري المغربي، ومن أبرز البرامج الرياضية التي تبثها قناة المغربية الرياضية:

- برنامج حصاد البطولات: يستعرض جميع البطولات التى تشارك فيها الفرق المغربية.

- برنامج الاستديو للبطولات المحترفة.

- النشرة الإخبارية: تقوم ببث كل الأخبار الرياضية اليومية عن الجمهور والرياضة في بالمغرب .

- برنامج الرياضات البحرية: يبث كل اخبارالرياضات المائية بالمغرب.

مسابقات رياضية على القناة المغربية الرياضية

- الدوري المغربي لكرة القدم.

- الدوري المغربي لكرة اليد.

- الدوري المغربي لكرة السلة.

- الدوري المغربي للكرة الطائرة.

- مسابقات المنتخبات المغربية.

- مباريات الأندية المغربية بدوري أبطال إفريقيا.

- مسابقات الكؤوس الأفريقية، المشارك فيها الفرق المغربية.

- مسابقات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

- كما تقوم ببث ملخص أسبوعي لجميع مسابقات الدوري الألماني.

- مسابقات كأس العرش المغربي.

- مسابقة الكأس الدولي للناشئين، والتى تقام تحت سن 17.