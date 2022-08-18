تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022.. شاهد مسلسلاتك المفضلة

يهتم كثير من عشاق الدراما التركية بالبحث عن القنوات التي تبث حلقات تلك المسلسلات، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، ازداد البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022، نظرا لما تحرص القناة على إذاعته من محتويات ذات شعبية كبيرة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى المسلسلات التي يتم إذاعتها على تلك القناة، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

ويمكن للراغبين تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022، تنزيل القناة على الرسيفر من خلال هذا التردد، والذي يأتي كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12645.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الرأسي للاستقطاب: H

- جودة القناة SD:

- اسم القناة على الرسيفر: الفجر.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

ويستطيع الراغب في ضبط تردد قناة الفجر الجديد على الريسيفر تنزيلها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- يقوم الراغب في تنزيلها بالضغط على زر Menu أو القائمة.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- ثم يتم اختيار تثبيت أو Installation باختيار تثبيت يدوي.

- وبعد ذلك يتم إدخال التردد الخاص بالقناة.

أبرز مسلسلات قناة الفجر الجزائرية

وعن أبرز المسلسلات المعروضة عبر قناة الفجر الجزائرية، يأتي مسلسل المؤسس عثمان في المقدمة، إذ أنه له شعبية كبيرة في المنطقة العربية، ومن بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وأوزجه تورير، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي، ويحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، فضلا عن مسلسل بربروسا التركي، وأيضا مسلسل ألب أرسلان التركي.