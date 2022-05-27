تردد قناة المغربية الرياضية.. شاهد مباراة الأهلي والوداد في النهائي

ملحمة كروية ينتظرها عشاق كرة القدم بين الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، ما يجعل الكثير من الراغبين في مشاهدة المباراة على التليفزيون دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلى المقهى للبحث عن تردد قناة المغربية الرياضية والتي من المقرر أن تنقل المباراة المقامة على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء ويهتمون بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا من عام 2022، وموعد المباراة، والتي جاءت كالتالي:

موعد مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا 2022

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 يوم الإثنين الموافق 30 مايو على ملعب «مركب محمد الخامس بالمغرب» في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، بينما يأتي موعد المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس، وفي تمام الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.

تردد قناة المغربية الرياضية

وأعلنت قناة المغربية الرياضية عن إذاعة مباراة النهائي بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا من عام 2022، وجاء التردد الخاص بها كالتالي:

قناة المغربية الرياضية TNT 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11157.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح 4/3.

- معدل الترميز: 27500

قناة المغربية الرياضية TNT 2

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد: 11476.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

قناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12683.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

- معدل الترميز: 27500.