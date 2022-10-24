وزارة الرياضة تنهي استعداداتها لنهائي دوري مراكز الشباب.. السبت المقبل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، انتهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات، لنهائي دوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة، السبت المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، برعاية «توتال انريجز».

النهائي بين مركز شباب الخارجة والبرامون بإستاد القاهرة

وُيقام النهائي المرتقب بين فريق مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد وفريق مركز شباب البرامون بالدقهلية، في الساعة السابعة مساء السبت المقبل.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن دوري مراكز الشباب يشهد طفرة جديدة من الاهتمام والتعديل، بما يضمن لها الاستمرار في النجاح والوصول للأهداف المنشودة، وذلك ضمن خطة الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2023 في ملف الشباب والرياضة، والتي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتمكين الشباب.

توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب

وأشار وزير الشباب إلى حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

وتأتي بطولة دوري مراكز الشباب المصرية لعام 2022، برعاية شركة توتال إنرجيز إيجيبت للتسويق، حيث قررت الشركة أن تكون جزء من رعاية كرة القدم المصرية عن طريق دعم مشروع تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات مصر، بعد أن تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تعزيز وبناء علاقة قوية مع وزارة الشباب والرياضة.

تجدر الإشارة إلى حصول مركز شباب العمراوي «الإسكندرية» على النسختين الأولى والخامسة، ومركز شباب فيصل «السويس» على النسختين الثالثة والرابعة، ومركز شباب حصة شبشير «الغربية» على النسخة الثانية، وسنتريس «المنوفية» على النسخة السادسة، والنسخة السابعة توُج بها مركز شباب شبرا نبات «الغربية»، والنسخة الثامنة حصل عليها مركز شباب سنتريس «المنوفية».